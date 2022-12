Vizinhos de Paulo Bento agradecem ao treinador com tarjas colocadas na rua

Na Coreia do Sul, os vizinhos do treinador agradeceram o trabalho que o português fez na seleção coreana.

Depois da eliminação nos oitavos de final do Mundial'2022, frente ao Brasil, Paulo Bento anunciou a saída do comando técnico da seleção da Coreia do Sul. Em jeito de agradecimento, os vizinhos do treinador português colocaram tarjas na rua.

"A Coreia do Sul avançou para os oitavos de final. Você passou por um momento difícil. Tenho orgulho em ser seu vizinho" e "Obrigado pelo seu trabalho árduo. Esperamos que todas as memórias que tem connosco se tornem memórias preciosas" lia-se nas tarjas.

As fotografias foram divulgadas por Susana Vaz Patto, embaixadora portuguesa na Coreia do Sul.