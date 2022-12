Vinícius defende danças: "As pessoas gostam de reclamar quando veem os outros felizes"

Declarações de Vinícius Júnior, extremo brasileiro, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Croácia, na sexta-feira (15h00), relativo aos ​​​​​​​quartos de final do Mundial'2022.

Neymar deu-lhe algum conselho antes do Mundial? "Ele disse-me que o Mundial é diferente de qualquer outra competição. Agora que estou a vivê-lo, sei que o quão importante é o Mundial para o nosso país e para toda a gente. Ele disse-me aquilo e ficou sempre no meu pensamento, não sabia o quão grande é. Quando ouvi o hino, reparei na diferença que faz quando estás a jogar um Mundial, ainda por cima para o Brasil, que é o país com mais títulos. Estou feliz por representar todos os brasileiros e por jogar com o meu ídolo e os amigos que tenho aqui. Esta união pode levar-nos muito longe".

As famosas danças nos festejos de golos: "O golo é a coisa mais importante do futebol. Quando acontecem, ficamos muito contentes e, num Mundial, todo o país fica também. Ainda temos muito por celebrar. Espero que possamos continuar a fazer muitas danças e a jogar bem até à final. As pessoas gostam de reclamar quando veem os outros felizes, e os brasileiros estão sempre felizes, portanto vão sempre irritar muito essas pessoas. Espero que possamos continuar com esta alegria e com esta paz de espírito. Muitas pessoas estão do nosso lado e não contra nós".