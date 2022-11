Villas-Boas, os favoritos ao Mundial e as polémicas no Catar: "Não podemos passar uma borracha"

Declarações de André Villas-Boas à margem do Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo, no Porto.

André Villas-Boas, à margem do Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo, no Porto, falou sobre o Mundial'2022, apontando Brasil, Alemanha e França como seleções mais equilibradas e Uruguai, Portugal e Bélgica como outsiders a ter em atenção, sem esquecer as polémicas associadas à sua organização.

"Quem acho que vai vencer o Mundial? Não sei. Evidentemente as equipas que estão com mais equilíbrio serão sempre o Brasil e a Alemanha. Evidentemente [também] a França, como última vencedora. Acho que aqui vai ser curioso ver o posicionamento dos outsiders, como o Uruguai, Portugal e Bélgica que têm sempre equipas altamente competitivas e que podem trazer surpresas, vamos ver", começou por dizer em declarações ao projeto "Os Panenka", do Youtube.

"Espero é que seja um Mundial interessante do ponto de vista desportivo, as equipas e os jogadores encontram-se mentalmente mais frescos, mais disponíveis e esperemos que isso se traduza num melhor espetáculo. Em realidade, é um Mundial que esta rodeado de uma sem número de escândalos associados à sua organização e nós não podemos simplesmente passar uma borracha por cima disso. Portanto, esperemos que pelo menos no nível desportivo se comporte à altura e que a seleção portuguesa tenha alguma sorte em atingir os seus objetivos", concluiu.