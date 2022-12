"Vi o jogo contra Portugal. Ninguém ficaria surpreendido se chegassem à final"

Luis Enrique recorda a eliminação de Espanha no Mundial, aos pés de Marrocos.

Luis Enrique deixou o comando técnico da seleção espanhola após a eliminação nos oitavos de final do Mundial, aos pés da surpreendente equipa de Marrocos, que derrotou (1-0) Portugal na fase seguinte. Numa conversa com Ibai Llanos, no Twitch, o treinador recordou o duelo com a formação africana e admitiu que, se voltasse atrás, trocaria um nome na convocatória.

"Penáltis contra Marrocos? "Nervos, eu fiz como fiz no Campeonato Europeu. Sentei-me no banco e olhei para o marcador. Eu sabia pelas celebrações dos adeptos se havia ou não um golo. Vivo-a naturalmente. Há que aceitar o resultado. É uma boa experiência de aprendizagem para as crianças. Algumas pessoas não sabem ganhar e outras não sabem perder. Nós mostrámos que sabemos fazer as duas coisas", disse.

Luis Enrique comentou depois o encontro de Marrocos com Portugal. "O seu desempenho está acima do ranking da FIFA. Eu vi o jogo contra Portugal. É tempo de valorizar e ninguém ficaria surpreendido se chegasse à final. Eles jogaram um jogo muito defensivo contra nós e não conseguimos passar por eles. O Campeonato do Mundo está aberto", vincou.

Reconhecendo que não gostaria de ver um França-Croácia na final, para não repetir o decisivo jogo de 2018, na Rússia, Luis Enrique admite que trocaria um jogador na convocatória para o Catar. "Faria uma mudança. Tiraria um e chamaria outro. Não direi quem, mas não teria mudado o resultado", rematou.