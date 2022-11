Vertonghen responde a De Bruyne: "Suponho que também atacámos mal por sermos velhos"

Depois de o médio ofensivo ter dito, antes da derrota com Marrocos (0-2), que a atual geração belga estava "velha de mais" para ganhar o Mundial'2022, o antigo central do Benfica respondeu à letra.

A Bélgica perdeu este domingo por 0-2 com Marrocos, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Mundial'2022. Antes da partida, Kevin De Bruyne chamou a atenção quando considerou, em conferência de imprensa, que a atual geração belga está "velha de mais" para conseguir ganhar o Mundial.

Quem não terá gostado das palavras do colega de equipa foi Jan Vertonghen, que não deixou de visar a falta de inspiração ofensiva dos "diabos vermelhos" após o desaire com os marroquinos.

"Suponho que também atacámos mal por sermos velhos na frente. Não criámos oportunidades suficientes e concedemos o mesmo golo duas vezes", apontou o antigo central do Benfica, na zona de entrevistas rápidas.

A Bélgica ocupa o terceiro lugar do Grupo F do Mundial, com três pontos, e precisa de vencer o Canadá na quinta-feira (15h00) para assegurar um lugar nos oitavos de final. Ao mesmo tempo em que a partida será disputada, Marrocos e Croácia, líderes conjuntos do grupo com quatro pontos, também irão medir forças.