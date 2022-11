Vertonghen: "É melhor não dizer nada, porque quero jogar contra o Canadá"

Central da Bélgica comenta a polémica em torno da braçadeira alusiva ao movimento LGBT.

Jan Vertonghen, uma dos mais experientes jogadores da seleção belga que participa no Mundial do Catar, comentou a polémica em torno da braçadeira alusiva ao movimento LGBT. O central e ex-jogador do Benfica lamentou que a FIFA tenha ameaçado as seleções com sanções.

"Infelizmente, há medo de dizer alguma coisa. Não me sinto confortável com isto, o que me parece suficientemente revelador. Colocaram-nos sob os holofotes. Temo que, se disser alguma coisa sobre isto, seja impedido de jogar amanhã [quarta-feira]. É uma situação pela qual nunca passei no futebol e pela qual espero nunca mais passar, porque não é bom", afirmou.

"Estamos a ser controlados e não gosto de fazer declarações políticas. Até tenho medo de dizer alguma coisa. Estamos aqui para jogar e, se nem isso podemos fazer, por dizer coisas normais como 'não ao racismo e à discriminação', o que é que estamos a fazer? Não devia dizer nada sobre isto porque, amanhã, quero jogar", insistiu.

A Bélgica entra e ação no Mundial às 19h00 de quarta-feira, contra o Canadá, em jogo do Grupo F.