Venceu a Bélgica, mas não está satisfeito: "Quero ultrapassar esta fase de grupos"

Redação com Lusa

Declarações de Walid Regragui, selecionador marroquino, após o Bélgica-Marrocos (0-2), partida relativa à segunda jornada do Grupo F do Mundial'2022.

Bélgica: "Jogámos contra uma das melhores equipas do Mundo. Sabíamos que se déssemos 100% podíamos ganhar este jogo. O nosso público apoiou-nos e conseguimos uma grande vitória, mas isto ainda não acabou. Ainda temos de defrontar o Canadá, jogo para o qual esperamos recuperar todos os jogadores - nomeadamente o guarda-redes Bono, que não jogou porque se sentiu mal no aquecimento - e conseguir um resultado que nos coloque nos oitavos de final".

Marrocos lidera provisoriamente o grupo: "Não estou feliz pelos quatro pontos. O meu objetivo é ultrapassar esta fase de grupos, o que nos poderá libertar um pouco. Hoje, não conseguimos nada. Temos motivos para estar contentes, mas há que continuar a render a este nível. Ficámos surpreendidos quando vimos o onze da Bélgica, que é uma equipa híbrida. Eles vieram-nos pressionar e causar-nos problemas".

Objetivos no torneio: "Temos a humildade de saber que há equipas melhores do que nós. Tivemos essa humildade na primeira parte, para defender como equipa e esperar pelo nosso momento. Fizemo-lo e, para a segunda parte, entrámos com outras intenções".

Primeiro golo: "Sabíamos que o Courtois, às vezes, confia no seu primeiro poste e, pela sua altura, não podíamos colocar a bola no segundo. Saiu-nos bem".