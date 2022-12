Veja o momento em que Regragui celebra com a mãe

Apesar de viver em França há 50 anos, a mãe do selecionador marroquino nunca tinha viajado para ver um jogo do filho, como jogador ou treinador

Marrocos bateu Portugal e qualificou-se de forma histórica para as meias finais do Mundial do Catar e o técnico dos africanos, Walid Regragui, não escondeu a emoção quando foi à bancada, no final do encontro, para festejar com a mãe.

Há 50 anos que a mãe de Regragui vive em França, mas nunca tinha viajado para ver o filho como jogador ou treinador. Desta vez Regragui insistiu e levou-a ao Catar, dedicando-lhe o triunfo sobre Portugal deste sábado.