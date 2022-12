Veja a festa dos argentinos no balneário, com bocas a brasileiros e ingleses

Otamendi mostrou os jogadores argentinos a entoar o cântico dos adeptos

O benfiquista Nicolás Otamendi publicou um vídeo dos jogadores da seleção da Argentina a festejarem no balneário, cantando a música que os seus adeptos têm entoado ao longo deste mundial, com bocas a brasileiros e ingleses, "enemigos" de longa data.

"Brasileiro o que é que aconteceu, enrugou-se o pentacampeão. Messi partiu para o Rio e ficou com a taça. Somos a banda argentina e sempre iremos incentivar, porque temos o sonho de sermos campeões do mundo. Eu sou assim, sou argentino, inglês 'putos' das Malvinas, não me esqueço. Eu sou assim, venho encorajar-te, acompanho a Argentina a todos os lugares", diz a letra que os jogadores cantam no vídeo.

A Argentina, recorde-se, bateu a Croácia na semifinal do Mundial e espera adversário para o jogo do título, que sairá do França-Marrocos, a disputar esta quarta-feira