Varane após o título perdido: "Estou muito orgulhoso de ser francês"

Declarações do central da seleção gaulesa, no final do encontro com a Argentina

Reação ao desaire: "Estamos muito dececionados. Demos tudo. Tivemos de ultrapassar muitos obstáculos durante a competição. Lutámos até ao final e não nos rendemos, recuperámos, podíamos ter vencido. Estou muito orgulhoso de ser francês e do grupo. Mantivemos a cabeça erguida."

O quase da França: "Regressamos ao jogo, quando não estávamos nele. Aconteceu rapidamente. Fisicamente fomos melhores, forçámos e acreditámos. Não estávamos longe de dar a volta a um jogo que começámos mal. Tivemos um percurso sinuoso, mas há força mental e muito coração neste grupo. Foi o que nos permitiu estar na final, voltar a este jogo, mesmo que isso não tenha sido suficiente para vencer."