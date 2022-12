Van Gaal: "Tínhamos treinado penáltis todo o ano..."

Redação com Lusa

Declarações de Van Gaal, selecionador dos Países Baixos, após a eliminação no Mundial'2022, aos pés da Argentina.

Desempate nas grandes penalidades: "É uma pena: tínhamos treinado penáltis todo o ano e depois estragas tudo. Óbvio que coloquei os jogadores a treinar este capítulo: como treinador, quero sempre ter tudo sob controlo. Por isso, todos aqueles a quem pedi tentaram a conversão. Mas é impossível ganhares ao não marcarmos dois."

Espírito de combate da equipa: "Mas ao ficamos 0-2 atrás no desempate por penáltis, depois de ficares 0-2 também no 90" com um penálti duvidoso, e depois de teres conseguido recuperar da desvantagem e voltar ao jogo... é muito duro. O árbitro? Não perdemos por causa dele: tanto assim foi que ainda chegámos ao 2-2."

Continuidade no cargo: "Eventualmente, vais ser penalizado e vais sair. É a segunda vez enquanto selecionador nacional que caímos ante a Argentina nos penáltis."