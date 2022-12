Van Gaal quer vingança: "Temos contas por saldar com a Argentina"

Selecionador dos Países Baixos lembra meia-final de 2014, que perdeu nos penáltis

O Países Baixos-Argentina dos quartos de final do Mundial do Catar está agendado para sexta-feira e Louis van Gaal espera vingar-se do desaire contra os sul-americanos na meia-final do Mundial de 2014.

"Temos contas por saldar com a Argentina pelo que aconteceu há dois mundiais. Não gosto de me lembrar disso, pensei que o jogo era nosso [meia-final de 2014]. Queremos ser campeões, começamos a treinar antecipadamente e os jogadores aproveitaram isso. Não é a maior oportunidade, mas vamos atrás dela", afirmou, referindo-se depois a Messi.

"Messi é o jogador mais perigoso, o que cria mais ocasiões e cria-as ele próprio, mas por outro lado não participa muito quando o adversário tem a posse. Aí estão as nossas possibilidades", juntou.

Van Gaal desvalorizou ainda a goleada do Brasil à Coreia do Sul: "Vi o jogo, foi só equipa de contra-ataque. Li que foi fulgurante, mas foi só uma equipa em contra-ataque. A Coreia do Sul só atacou."