Van Gaal anuncia convocados. Xavi Simons chamado para o Catar

Jovem do PSV ainda não conta com nenhuma internacionalização, mas mereceu a confiança do selecionador

Louis van Gaal anunciou a lista dos Países Baixos para o Mundial do Catar. A chamada de Xavi Simons, jovem do PSV, é o principal destaque.

O ex-PSG, que tem estado em destaque no campeonato do seu país e também nas provas europeias, foi chamado para os AA´s, tal como Kenneth Taylor, jovem do Ajax, e Jeremie Frimpong, lateral do Leverkusen, que também não conta com qualquer internacionalização.

Depois de 2014, Louis van Gaal, que, então, conseguiu um terceiro lugar, volta a dirigir a seleção dos Países Baixos.

A ausência de Cilessen é uma surpresa, sobretudo devido à menor experiência dos três guarda-redes convocados, uma vez que nenhum deles tem sequer uma dezena de internacionalizações.

Dos 26 jogadores convocados por Van Gaal, apenas três já estiveram presentes em campeonatos do mundo, os defesas Stefan de Vrij e Daley Blind e o avançado Memphis Depay.