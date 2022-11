Van Dijk responde às críticas de Van Basten: "Ele nunca diz coisas positivas"

Após o empate dos Países Baixos com o Equador (1-1), a lenda neerlandesa criticou a abordagem do central no golo de Enner Valencia e acusou-o de ser um mau capitão de equipa.

Os Países Baixos, atuais líderes conjuntos do grupo A do Mundial'2022, empataram 1-1 na sexta-feira com o Equador, que soma os mesmos quatro pontos, na segunda jornada do torneio.

Após a partida, Marco van Basten lançou críticas à abordagem de Virgil van Dijk, central neerlandês, no golo de Enner Valencia. "Ele está só à espera e a olhar para ele... Está a olhar para onde? Ele precisa de estar em cima dele! Só o deixou chutar!", afirmou ao jornal NOS, acusando-o também de ser mau capitão.

Ora, o central do Liverpool também prestou declarações à comunicação social depois do apito final e, quando questionado sobre as críticas do antigo avançado, van Dijk desvalorizou.

"Ele nunca diz coisas positivas. O que querem que faça? É fácil falar do estúdio. Estou a falhar como capitão? O que querem que faça com essa informação? Eu sou sempre direto e lidero a equipa da melhor forma possível", assegurou.

Os Países Baixos terminam a participação na fase de grupos do Mundial'2022 diante do Catar (terça-feira, às 15h00), já matematicamente afastado dos oitavos de final. Ao mesmo tempo, o Equador vai defrontar o Senegal, que está obrigado a vencer para assegurar a passagem à próxima fase.