Van Dijk não vai usar a braçadeira arco-íris por receio de castigo da FIFA

Imprensa dos Países Baixos garante que o capitão e a seleção não estão dispostos a ver cartão amarelo

Virgil Van Dijk não deve usar a braçadeira com as cores da comunidade LGBT diante do Senegal. A federação dos Países Baixos e o capitão não querem ser castigados pela FIFA.

De acordo com a imprensa neerlandesa, a Laranja Mecânica foi informada que arriscava um cartão amarelo para o seu capitão caso avançasse com a medida de jogar com a braçadeira arco-íris.

Outras seleções, como a inglesa ou a alemã, particularmente, equacionam o uso da mesma braçadeira, que vai contra a algumas crenças do país organizador do Campeonato do Mundo.