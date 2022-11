Valencia marca o primeiro golo do Mundial do Catar

Avançado do Fenerbahçe é o melhor marcador da história da sua seleção e foi o primeiro a faturar no Catar

Enner Valencia foi o autor do primeiro golo do Mundial 2022, do Catar. O avançado do Equador converteu com sucesso a grande penalidade.

Já depois de sofrer a grande penalidade, o avançado do Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, bateu com classe o guardião contrário, chegando ao golo número 36 (é o recordista absoluto).

Refira-se ainda que os últimos cinco golos do Equador no Mundial foram marcados por Enner Valencia, uma vez que o avançado já bisou, entretanto, na primeira parte do duelo com o Catar.