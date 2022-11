Vai defrontar Portugal e mostra confiança: "Neymar não é melhor do que eu"

Mohammed Kudus, médio do Gana, considera que não é inferior a Neymar. O brasileiro é apenas mais mediático, defende o jogador do Ajax.

Mohammed Kudus, jogador que vai defrontar Portugal na quinta-feira, no Mundial'2022, parece estar com a confiança em alta. Numa entrevista que deu ao jornal inglês The Guardian, o médio-ofensivo do Ajax disse que Neymar não é melhor do que o internacional ganês.

"O Neymar não é melhor do que eu. Ele é, apenas, um jogador de perfil mais elevado [mais mediático]. Apenas isso", atirou.

Em setembro, Gana e Brasil defrontaram-se num jogo de preparação e houve momentos de alguma "picardia" entre Kudus e Neymar. "Ele estava a defender o país dele, e eu estava a defender o meu. Não ia deixar que ele viesse para cima de mim. Aquilo que o torna melhor, para mim, é que já conquistou muito. Mas eu vou lá chegar, brevemente", apontou o médio de 22 anos.

Em um novo duelo entre ambas as seleções poderia acontecer nos oitavos de final do Mundial'2022, dependendo das classificações do Grupo G e H. "Eu e o Neymar, parte dois. Tenho a certeza que ele ia gostar", vincou Kudus.

Na seleção do Gana, o jovem do Ajax é o número 10, mas isso não o assusta. "Pesado para mim? Eu sou mais 'pesado' do que o número 10 em si. Nenhum número me mete medo", afiançou.