Vai defrontar Portugal e assume: "Quero trazer esperança aos nossos adeptos"

Son Heung-min prestou declarações depois do treino de quarta-feira da Coreia do Sul, que vai ser a última adversária de Portugal na fase de grupos do Mundial de 2022.

Son Heung-min, extremo do Tottenham e principal estrela da Coreia do Sul, última adversária de Portugal na fase de grupos do Mundial de 2022, prestou declarações à comunicação social após o treino de quarta-feira da respetiva seleção, no Catar.

O avançado sofreu uma fratura na cara na véspera do torneio, mas acabou convocado por Paulo Bento e, em declarações reproduzidas no site oficial da FIFA, garantiu que está "disposto a correr todos os riscos".

"Não sou médico, por isso, é difícil dizer quando poderei jogar. Vou fazer o melhor que puder tendo em conta as circunstâncias. Na perspetiva dos adeptos posso estar a esticar a corda, mas os jogadores de futebol competem sempre sob estes riscos", começou por dizer.

"Eu só quero trazer alegria e esperança aos nossos adeptos. Estou mais do que disposto a correr esses riscos. Todos os que chegam ao Mundial querem jogar bem, mas isso não chega. Realisticamente, é mais importante estar preparado para os jogos do que ter apenas o desejo de jogar bem. Não posso prever o futuro, mas eu quero que este seja um Mundial especial, vou usar toda a minha energia para que assim seja", completou Son.

A Coreia do Sul está incluída no grupo H do Mundial, juntamente com Portugal, Uruguai e Gana. O primeiro jogo será diante da congénere da América do Sul, no dia 24 (13h00), seguindo-se um confronto com os ganeses, quatro dias depois (dia 28, às 13h00), que antecede a partida com a Seleção Nacional, no dia 2 de novembro (15h00).