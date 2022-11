Uruguai já trabalha para o Mundial, com Luis Suárez e Godín integrados

Fotografia: Federação de Futebol do Uruguai

Selecionador Diego Alonso ainda não deu a lista final e vai trabalhando com o grupo ainda incompleto e com nove juniores. Uruguai, Portugal, Gana e Coreia do Sul integram o Grupo H

A seleção do Uruguai, que defrontará Portugal na fase de grupos do Mundial do Catar, continua a receber jogadores a conta gotas na preparação para o grande certame. Esta segunda-feira foi dia de se apresentar, entre outros, Luís Suárez, que se sagrou campeão pelo Nacional.

Com a integração de Suárez, Rochet e De Arrascaeta, o trio que se apresentou hoje, são já 19 os jogadores da lista de pré-convocados que se preparam para o Mundial. Estão presentes nomes como os de Godín e de Cáceres, já a trabalhar há uma semana, com um grupo de nove jogadores das seleções mais jovens do Uruguai.

Ausente esteve esta segunda-feira o selecionador Diego Alonso, que viajou à Europa para conversar com integrantes do grupo que ainda estão em competição.