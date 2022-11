Uruguai está entusiasmado com "o melhor Darwin Núñez de sempre"

Darwin é uma das grandes esperanças do Uruguai no Mundial

Seleção sul-americana está no grupo de Portugal, juntamente com Gana e Coreia do Sul.

A seleção uruguaia está entusiasmada por ter ao seu serviço o "melhor Darwin Núñez de sempre", conforme realçou o jornal "Ovación". O avançado soma já nove golos e duas assistências pelo Liverpool esta época, dos quais cinco tentos e dois passes decisivos foram feitos na Premier League.

Na época passada, ao serviço do Benfica, o avançado tinha menos um golo marcado e também duas assistências, enquanto na anterior, igualmente nas águias, concretizara cinco tentos.

Antes, ainda no Almería, naquela que foi a sua de estreia em solo europeu, tinha apenas dois tentos a meio de novembro.

Jogador que também gera boas expectativas na Celeste é Lucas Torreira, médio do Galatasaray, que disse numa entrevista: "Para mim, é mais importante a seleção do que o clube."