Bayern coloca um jogador pela 11.ª vez consecutiva na final do Mundial

Upamecano é titular e mantém curiosidade em redor do clube bávaro. Caso Lautaro jogue, Inter de Milão também iguala o mesmo registo.

Dayot Upamecano recuperou e é titular pela França na final do Mundial, diante da Argentina. Ou seja, há um jogador do Bayern a atuar pela 11.ª final consecutiva de um Campeonato do Mundo.

De acordo com o espanhol MisterChip, desde 1982, há sempre um jogador dos bávaros na partida mais importante de seleções. Upamecano é titular, mas há ainda Pavard e Coman no banco.

Caso Lautaro entre no decorrer do encontro, o Inter de Milão iguala o mesmo registo do Bayern, com presença de jogadores em 11 finais seguidas.