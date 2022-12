Uma reação à derrota francesa: "Não há Benzema, não há festa"

Benzema falhou o Mundial do Catar

Mensagem de Mesut Ozil nas redes sociais após a final do Mundial do Catar.

Mesut Ozil, médio internacional alemão que alinha atualmente no Basaksehir, da Turquia, deixou nas redes sociais uma curta reação ao triunfo argentino na final do Mundial, fazendo referência à ausência de Benzema no lado francês.

"Não há Benzy [Benzema], não há festa", escreveu nas redes sociais o jogador, que foi campeão mundial ao serviço da seleção alemã.

Karim Benzema, vencedor da última edição da Bola de Ouro, deixou a concentração francesa pouco antes do arranque do Mundial devido a lesão. Já recuperado fisicamente, acabou por não ser reintegrado por Didier Deschamps.