Antonee Robinson ia cumprimentar Ramin Rezaeian após o apito final do Irão-Estados Unidos (0-1), que ditou o afastamento da seleção iraniana do Mundial, mas o internacional iraniano não aguentou e desabou. Seguiu-se um momento de conforto assinalável depois de um confronto que tinha muito de extra-futebol antes do apito inicial.

