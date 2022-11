Um azar cruel: médio marroquino lesiona joelho no último jogo antes do Mundial

Amine Harit lesionou-se com gravidade aos 58 minutos do Mónaco-Marselha (2-3) e vai falhar o Mundial.

Tremendo azar para Amine Harit, internacional marroquino que estava convocado para o Mundial de 2022 mas que se lesionou com gravidade durante a vitória do Marselha sobre o Mónaco (2-3), ficando fora da competição.

Aos 58 minutos da partida, o médio, de 25 anos, torceu o joelho numa disputa com Axel Disasi, sendo imediatamente substituído, visivelmente em agonia. Apesar de a seleção marroquina ainda não ter anunciado a sua ausência, já publicou uma mensagem em que lhe deseja uma rápida recuperação, dando a entender que não estará no Catar.

Vale referir que, na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Mónaco, Harit garantiu não sentir qualquer medo de sofrer uma lesão que o retirasse do Mundial'2022 e sublinhou que ia "dar tudo" em campo.

"A partir do momento em que começamos a calcular e a ter cuidado para não nos magoarmos, é aí que as lesões acontecem. Temos de jogar como se fosse um jogo normal, é dando tudo que se evita lesões. É preciso ir ao jogo a 100% e não pensar no Campeonato do Mundo. Se jogar no Mundial, melhor, se me magoar no último jogo, é o destino, é o que estava planeado. Mas isso não será nenhum obstáculo", frisou.