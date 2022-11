Ugarte surpreende Luis Suárez com talento no ténis de mesa. Ora veja

Luis Suárez partilhou nas redes sociais um vídeo no qual Manuel Ugarte, médio uruguaio do Sporting convocado ao Mundial'2022, surpreendeu o adversário Matías Viña numa partida de ténis de mesa.O avançado, que foi quem gravou o vídeo, também foi apanhado de surpresa pelo serviço do compatriota e não segurou as gargalhadas.

Assista ao momento:

"CÓMO TE DURMIERON"



Luis #Suárez grabó el final de un duelo de ping pong entre Manuel #Ugarte y Matías #Viña, donde el volante del #Sporting lo resolvió con un lujo polémico.



IG / luissuarez9 #ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/OeH2ItpMZ0 - ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) November 21, 2022