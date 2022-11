Trintões da geração de ouro da Costa Rica na lista final para o seu terceiro mundial

País da América Central é o primeiro a dar a conhecer os 26 eleitos para o Catar. Keylor Navas, Celso Borges, Joel Campbell e Bryan Ruiz, já trintões, estão na lista definitiva

A Costa Rica foi o primeiro país a revelar a sua lista definitiva de 26 jogadores para o Mundial do Catar, com a base a ser a equipa que esteve nos dois anteriores Mundiais, de Brasil e Rússia.

Keylos Navas (35 anos), Óscar Duarte (33 anos), Celso Borges (34 anos) e os ex-Sporting Joel Campbell (30 anos) e Bryan Ruiz (37 anos) são os repetentes e os nomes mais sonantes que integram a lista de 26 jogadores anunciada pelo técnico Luís Fernando Suárez.

Recorde-se que as listas podem ser entregues até dia 14 de novembro, sendo reveladas oficialmente pela FIFA no dia seguinte. Poderá haver mexidas até um dia antes de cada seleção entrar em ação no Catar, por motivos de força maior que impeçam algum atleta de participar.

Portugal dará a conhecer os seus 26 eleitos no dia 10.

Lista de 26 da Costa Rica:

Guarda-redes: Keylor Navas, Esteban Alvarado e Patrick Sequeira.

Defesas: Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Óscar Duarte, Daniel Chacón, Keysher Fuller, Carlos Martínez, Bryan Oviedo e Ronald Matarrita.

Médios: Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Youstin Salas, Roan Wilson, Gerson Torres, Douglas López, Jewison Bennette, Álvaro Zamora, Anthony Hernández, Brandon Aguilera e Bryan Ruiz.

Avançados: Joel Campbell, Anthony Contreras e Johan Venegas.