Declarações do selecionador senegalês Aliou Cissé após o Inglaterra-Senegal (3-0), jogo dos oitavos de final do Mundial'2022

Sobre o jogo: "Os primeiros 30 minutos foram interessantes e tivemos oportunidade de marcar, mas não conseguimos.Jogámos contra uma equipa com muito impacto, que ganhou muitos duelos, que nos empurrou para trás. A partir daí, ficou difícil. Sofremos golo cinco minutos antes do intervalo, o outro mesmo antes do apito, e isso pesou-nos."

Top e África: "Os jogadores nunca desistiram, continuaram a jogar e a tentar seguir em frente. Estamos num Mundial, as melhores equipas estão aqui. O Senegal é 18.º no "ranking", do outro lado está uma equipa do "top 5". Trabalhámos durante anos para elevar o nível no continente africano.

O futuro: "Temos de continuar a conseguir competir no próximo Mundial. Teremos de aprender com esta derrota. Para já, sou o selecionador. O futuro o dirá".