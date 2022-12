Um trabalhador morreu numa estância onde esteve hospedada a seleção da Arábia Saudita.

A FIFA confirmou esta quarta-feira que um trabalhador morreu durante a fase de grupos do Mundial'2022, no Catar.

O trabalhador terá morrido devido a um incidente que envolveu uma empilhadora numa estância onde esteve hospedada a seleção da Arábia Saudita.

"A FIFA está profundamente entristecida por esta tragédia. Enviamos os nossos pensamentos e simpatia para a família do trabalhador. Mal a FIFA se inteirou do acidente, contactámos as autoridades locais para pedir mais detalhes. A FIFA irá tecer mais comentários após os procedimentos relacionados com a morte do trabalharam terem sido completados", pode ler-se em comunicado.

Um representante catari, em reação à morte, garantiu ao jornal The Athletic que "se a investigação concluir que os protocolos de segurança não foram seguidos, a empresa será sujeita a medidas legais e a severas sanções financeiras".