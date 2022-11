Torneio de FIFA, que tem acertado vencedor, dá Portugal em quarto e Argentina campeã no Catar

Vídeojogo de futebol tem conseguido prever o detentor do título. Messi acabaria como melhor marcador e melhor jogador

O Campeonato do Mundo voltou a ser jogado no FIFA 23, antes da partidas das seleções para o Catar. O jogo, que tem acertado no vencedor, dá a Argentina como nova rainha do futebol internacional.

Nas consolas, Portugal passou o seu grupo e chegou até à meia-final, com o duelo com o Brasil a ser perdido através das grandes penalidades. No outro encontro, a Argentina bateria a França para chegar ao jogo decisivo. A seleção de Fernando Santos acabaria por ser derrotada no encontro de terceiro e quartos lugares.

Para além da vitória argentina, materializada na final, diante do Brasil, por 1-0, destaque ainda para o torneio interativo de Lionel Messi, que acabaria como melhor marcador e melhor jogador, no Catar.