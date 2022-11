"Tivemos sérios problemas após o intervalo e, talvez, um pouco de sorte"

Redação com Lusa

O Gana venceu a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, por 3-2 e subiu provisoriamente ao segundo lugar do Grupo H do Mundial'2022.

A Coreia do Sul perdeu esta segunda-feira por 3-2 frente ao Gana, num jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022 que ficou marcado pela expulsão de Paulo Bento após o apito final.

Depois do final do jogo, Otto Addo, selecionador ganês, admitiu que a adversária asiática causou muitos "problemas" na segunda parte, mostrando-se muito satisfeito com a vitória.

"Foi um jogo muito emocionante. A Coreia do Sul fez um grande jogo. Tivemos sérios problemas após o intervalo, mas a equipa manteve-se unida e parabéns a todos os jogadores. Tivemos, talvez, um pouco de sorte, mas o futebol é assim. Estou muito feliz", analisou.

O Gana espera agora pelo resultado do Portugal-Uruguai, a realizar ainda esta segunda-feira (19h00) para saber se vai partir para a terceira jornada no segundo lugar do Grupo H.