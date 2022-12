"Tive o privilégio de defrontar Maradona e Messi... A Argentina tem de ter orgulho"

Redação com Lusa

Declarações no final do encontro Argentina-Austrália (2-1), dos oitavos de final do Mundial'2022.

Graham Arnold (selecionador da Austrália): "Messi é incrível. Um dos melhores da história. Fizemos um esforço para o neutralizar, sabendo quão grande é. Tive o privilégio de jogar com Diego Maradona e como treinador ante Messi, e a Argentina tem de ter orgulho nestes jogadores.

Não pensei no meu futuro. O contrato acaba, mas só penso em férias. Trabalhámos para chegar a tudo isto, aos Jogos Olímpicos, ao Mundial. Não pensei nisso, tenho de falar com a federação.

Jogámos contra uma grande equipa, tivemos grandes ocasiões e não conseguimos aproveitar. Temos um grande futuro no futebol australiano, temos muitos adeptos. Precisamos de mais fundos do governo, uma casa para o nosso futebol, instalações.

Não posso estar mais orgulhoso dos meus jogadores por tudo o que deram a toda a nação australiana. Foram quatro anos de trajeto, estamos um pouco tristes, porque podíamos chegar mais longe, mas acredito que o país tenha orgulho, como eu, fizemos um grande trabalho.

Os jogadores estão desapontados, porque nem sempre se joga com a terceira melhor equipa do mundo, e tenho orgulho. Todos diziam que éramos a pior equipa, antes de virmos, e chegar aos oitavos pela primeira vez desde 2006 é incrível, sobretudo com um plantel tão jovem".

Jackson Irvine (jogador da Austrália): "Demos tudo, mas não chegou. Tentámos ser compactos e disciplinados na tática. Fomos excelentes defensivamente, demos muito pouco espaço. Fizemos tudo o que podíamos. Espero que tenhamos feito toda a gente sentir orgulho."