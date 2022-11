Titularidade de Eustáquio em dúvida para a estreia do Canadá no Mundial

Médio terminou treino com dores musculares e o selecionador canadiano revela que está a ser avaliado diariamente.

A três dias do arranque da participação do Canadá no Mundial, com a Bélgica, a utilização de Eustaquio ainda é um grande ponto de interrogação. O médio do FC Porto terminou um dos treinos desta semana com dores musculares e, segundo o treinador dos "canucks", John Herdman, está a ser avaliado "dia a dia".

"É outro cálculo. Estamos a tentar processar um algoritmo se ele consegue atingir os seus níveis. É mesmo uma questão matemática, de ver o que ele consegue tolerar nos próximos dias de treino e mostrar que está preparado para ser titular. Se não der, tenho a certeza que jogará saída do banco. Mas neste momento não há garantias de que o Eustáquio seja titular com a Bélgica", esclareceu Herdman.

O Canadá está de regresso ao Campeonato do Mundo, depois de uma ausência de 36 anos. Os "canucks" integram o Grupo F, juntamente com a Bélgica, a Croácia e Marrocos.