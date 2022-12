Tite: "Os resultados falam por si, não podemos dizer que a Coreia é mais fácil"

Declarações de Tite, selecionador do Brasil, após a vitória sobre o Brasil na terceira jornada do Grupo G do Mundial do Catar

Análise: "Houve ataques e contra-ataques, que era aquilo que os Camarões procuravam. Tentámos ser eficazes, mas não foi o caso e a partida tornou-se cada vez mais perigosa. Os Camarões tiveram o mérito de fazer o golo e vencer o jogo."

Espírito: "Esta noite perdemos todos. Como a nossa preparação é sempre conjunta, as vitórias e as derrotas são coletivas. Isso desafia-nos. Há pouco tempo de intervalo, os jogos têm sido equilibrados e o futebol moderno é universal. Ninguém venceu nas três jornadas deste Mundial, incluindo as seleções que se qualificaram mais cedo [Brasil, Portugal e França]. A França perdeu diante da Tunísia e a Argentina com a Arábia Saudita... Os resultados falam por si. Os jogos são difíceis e é preciso ter muito cuidado. Tivemos cuidado contra os Camarões, que jogaram muito bem e mereceram a vitória. Não podemos dizer que o opositor dos oitavos de final [Coreia do Sul] é mais fácil ou que partimos em vantagem."

Almofada: "Temos de ficar sentidos quando se perde. Faz parte da vida, mas o futebol e esta prova proporcionaram-nos uma segunda oportunidade, até por termos vencido os dois jogos anteriores. Agora, temos de ficar ressentidos até reiniciar a nossa preparação amanhã [sábado] de tarde. O Mundial não nos dá uma segunda chance, mas neste caso deu."