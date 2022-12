Tite no adeus: "Fim de ciclo em paz comigo mesmo"

Declarações de Tite, selecionador do Brasil, após a eliminação do Mundial do Catar, nos quartos de final, perante a Croácia (1-1 no prolongamento e 4-2 nos penáltis)

Frustração: "Derrota dolorosa, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Eu já havia colocado há mais de um ano e meio, não sou uma pessoa de duas palavras. Não estava a jogar para ganhar e depois fazer drama para ficar, quem me conhece sabe."

Despedida: "O ciclo [acabou], como eu tinha colocado anteriormente, já coloquei [ponto final] há mais de um ano e meio. Foi um processo. O Mundial anterior (2018) foi um processo de recuperação de formação da equipe e agora teve uma sequência inteira. O desempenho vocês fazem a avaliação, está à mostra.

Legado: "O tempo pode responder melhor. A dor, por mais humana, coerente, consciente que eu possa ter... a emoção está aflorada. Não tenho condição de avaliar todo o trabalho realizado. Com o passar do tempo vocês farão essa avaliação. Não tenho essa capacidade agora depois de uma eliminação."

Neymar não marcou penálti: "Ele cobraria o quinto e decisivo penálti. Fica com uma pressão maior o jogador que tem mais qualidade e o mental mais forte para fazer a cobrança."

Desequilíbrio no golo sofrido: "Não concordo com a desorganização. Primeiro estávamos numa ação ofensiva, colocando volume na frente, e a jogada foi quebrada. Conseguimos voltar e fechar a parte central do campo, mas a bola veio para trás, finaliza, desvia e entra, numa única finalização."