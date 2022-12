Tite: "Neymar é o arco e a flecha, o diferencial que potencia o resto"

Declarações de Tite, selecionador brasileiro, após o triunfo sobre a Coreia do Sul (4-1) nos oitavos de final do Mundial do Catar

Regresso de Neymar: "Essa parte de liderança técnica, quando uma equipa procura o jogador, sabe que tem ali o arco e a flecha, o diferencial. É a liderança técnica da equipa. Cada um tem uma característica marcante, ele é o centro que potencia os restantes."

Equilíbrio da equipa: "Se fugir em algum momento o equilíbrio, a possibilidade de perder é maior. Para ter esses jogadores, tem que haver o compromisso de se posicionar em campo na ação sem bola, assim como ter jogadores atrás que também dofereçam esse suporte. Os nossos dois laterais têm uma função mais de construção. É o mecanismo vivo que tentamos equilibrar."

Evolução: "A equipa evoluiu e eu não posso cobrar. Só com as oportunidades criadas, criou tanto ou mais que no jogo anterior, que não foi efetivo. E tem que ser. A competição exige efetividade. Cria e faz."

Saída de Gabriel Jesus: "Nós queríamos contar com o Jesus aqui, e teve uma informação que me deixou revoltado em relação a ele, que quero reiterar a irresponsabilidade da pessoa que colocou a notícia em relação a ele."

Polivalência dos jogadores: "Estes jogadores são versáteis, jogam em duas ou três funções. Quando convocámos esses jogadores, foi a pensar nessa versatilidade."

Sector ofensivo: "A ousadia ofensiva que essa equipa tem... Ela tem uma ousadia de finta, de lance individual, que é impressionante. Essa geração, que foi trabalhada por uma série de profissionais na base. Hoje recebi uma mensagem do Jardine falando do orgulho. Gosto de citar o Amadeu, fez parte muito da construção do Vini. As pessoas não sabem. Eles trabalharam na base para a formação desses atletas, inclusive a formação moral. Esses profissionais que trabalharam anteriormente têm um valor muito grande, quero dividir essa alegria. É uma equipa equilibrada, que tem a consciência que deve ser equilibrada. Sabe que se um desequilíbrio acontecer, pode ser fatal."

Estreia de Weverton: "Faltava um jogador para entrar. Que felicidade a nossa de dar essa oportunidade. É difícil trocar guarda-redes, ficamos muito felizes."