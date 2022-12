Tite fez a "dança do pombo" e Richarlison avaliou: "Está um pouco travadinho..."

Tite junta-se à "dança do pombo"

Após ter marcado o terceiro golo do Brasil frente à Coreia do Sul (4-1), Richarlison foi chamar o selecionador canarinho, que cumpriu a promessa que havia feito e juntou-se ao seu festejo habitual.

O Brasil goleou esta segunda-feira por 4-1 a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, em jogo dos oitavos de final do Mundial'2022.

Richarlison foi o autor do terceiro golo canarinho e, depois de ter abanado as redes sul-coreanas aos 29 minutos, foi chamar o selecionador Tite, que se juntou ao seu festejo habitual, conhecido como a "dança do pombo".

Em declarações aos jornalistas, o avançado explicou a razão da decisão do técnico, revelando ter-se tratado de uma promessa por cumprir.

Leia também Sporting Tanlongo no Sporting e Rosario Central na FIFA O Rosario Central vai avançar para a FIFA face à não comparência do médio no centro de trabalhos. Tanlongo vai ser jogador do Sporting a partir de 1 de janeiro.

"Foi uma situação combinada, falámos disso antes do jogo. Ele tinha-me chamado e pedido para ensinar-lhe a "dança do pombo". É importante ter essa alegria, porque isso contagia-nos. É importante ele estar connosco no festejo", considerou.

"[Tite] está de parabéns. Está um pouco travadinho, mas o que importa é estar feliz", acrescentou Richarlison, que leva três golos marcados no Mundial.

O Brasil defronta a Croácia na sexta-feira (15h00), em jogos dos quartos de final do Mundial'2022. Caso vença, o conjunto canarinho vai jogar nas meias-finais contra o vencedor do jogo entre Países Baixos e Argentina.