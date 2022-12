Tite e o internamento de Pelé: "É o nosso maior representante extraterrestre"

Declarações de Tite, selecionador brasileiro, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Camarões, na sexta-feira (19h00), relativo à terceira jornada do Grupo G do Mundial'2022.

Dani Alves: "Nós temos jogadores com características diferentes. Ele é um jogador com virtudes técnicas impressionantes. É por isso que teve esta longevidade ao mais alto nível. Não lhe exijo que tenha velocidade, é um jogador técnico".

Possível adversário nos oitavos? "Não quero voltar a essa questão. Temos toda uma comissão técnica a aprofundar isso. Temos 26 atletas de altíssimo nível. Quem joga? Temos o Fabinho, que é titular no Liverpool, o Ederson, que também é no City. Martinelli e Gabriel Jesus no Arsenal... É muita competição. Eu dou as melhores condições para que eles compitam ao mais alto nível, mas não vou aprofundar muito a resposta. Para o próximo jogo, temos uma equipa a acompanhar a equipa".

Pelé foi internado: "Nós todos queremos desejar muita saúde ao Pelé. É o nosso maior representante extraterrestre, que é terrestre. Expressamos o nosso sentimento para ele!".