Tite e a atual geração do Brasil: "Existe um processo que anda a ser construído..."

Declarações de Tite, selecionador brasileiro, após o Brasil-Suíça (1-0), partida relativa à segunda jornada do Grupo G do Mundial'2022.

Abundância de talento no Brasil: "Há muitas opções porque existe um processo que anda a ser construído há quatro anos. Quem venceu hoje foi o processo. Estes jogadores foram-se desenvolvendo ao longo desses quatro anos e, mesmo jovens, foram aproveitando os seus clubes e tendo oportunidades. Caso contrário, seria difícil".

Rodrygo foi lançado na segunda parte e foi fundamental para o golo de Casemiro: "Foi uma opção tática [a entrada de Rodrygo], às vezes o jogo pede-te algumas coisas. Temos de ter a capacidade de ler o jogo, que foi muito difícil. O [Lucas] Paquetá estava em condições normais, se não não o usaríamos. O jogo pediu outra opção, daí a entrada de Rodrygo".

Emoção no festejo do golo e abraço ao filho, que é seu adjunto: "Toda a gente sabe que sou, por excelência, humanista. Antes do atleta existe o ser humano. Eu sou assim, há quem se identifique e quem não. Tenho um grande profissional ao meu lado, que é meu filho. Foi por isso".