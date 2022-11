Tite destaca Paquetá na vitória do Brasil ante a Sérvia

Declarações do selecionador brasileiro, Tite, após o jogo Brasil-Sérvia (2-0), da primeira jornada do Grupo G do Mundial'2022, disputado em Lusail

Sobre o jogo: "A Sérvia esteve muito bem, muito rápida na primeira parte, mas é difícil manter este ritmo. É uma grande equipa, conseguimos controlá-los, apesar de serem muito fortes, o que nos obrigou a um grande esforço. Sabemos que com este clima do Golfo são necessárias qualidades físicas, senão não se chega onde se quer."

Melhoria: "No segundo tempo, reposicionámos o Paquetá no meio-campo e os jogadores jogaram com maior naturalidade. No primeiro jogo de um Mundial toda a gente fica ansiosa, faz parte da natureza humana, mas tentámos acalmar os jogadores. Ao intervalo, disse-lhes para acelerar o jogo, para fazer baixar a adrenalina".