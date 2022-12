Tite despediu-se da seleção brasileira e recebeu carinho de Neymar: "Eu achava-o muito chato..."

Avançado agradece as lições do treinador, "um dos melhores" que teve na carreira.

Tite deixou o comando técnico da seleção brasileira depois da eliminação no Mundial'2022 - mas já se sabia há muitos meses que o iria fazer depois desta prova - e este domingo Neymar escreveu uma mensagem de despedida para o treinador de 61 anos.

O avançado brasileiro começou por recordar uma relação que foi difícil no início - quando jogaram um contra o outro -, mas que se tornou forte depois de o técnico ter assumido a canarinha.

"Antes de nos conhecermos pessoalmente, jogámos muitas vezes um contra o outro. E posso dizer-lhe? Eu achava-o muito chato! Porque você montava uma equipa para me marcar, fazia de tudo para me ganhar e ainda falou mal de mim. Mas o destino é engraçado, não é? Colocou-o como treinador e eu como o seu número 10. Conhecia-o como treinador e já sabia que era muito bom, mas como pessoa você é muito melhor! Você conheceu-me e sabe quem eu sou e isso é o que importa para mim", escreveu num texto publicado nas redes sociais.

"Venho aqui, abertamente, agradecer-lhe por tudo, por todas as lições que nos deu... e foram tantas. Você será sempre um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei. Tivemos momentos lindos, mas também tivemos momentos que nos magoaram muito e este último vai magoar por muito tempo. Você merecia ser coroado com este Mundial, todos nós merecíamos por tudo o que fizemos e por tudo aquilo de que abdicámos para tentar alcançar o nosso maior sonho. Mas Deus não quis assim, paciência. Deus nos deu tudo! Obrigado, professor Tite, por tudo o que aprendi... E se há uma frase que jamais esquecerei, é: "mentalmente forte". Teremos que ser muito fortes neste momento! Um grande abraço e obrigado", acrescentou o jogador do PSG.