Tite deixa garantia sobre Neymar e elogia nova geração: "É impressionante"

Declarações de Tite, selecionador brasileiro, em conferência de imprensa de antevisão ao Brasil-Suíça, partida relativa à segunda jornada do grupo G do Mundial'2022 e que está marcada para segunda-feira, às 16h00.

Lesão de Neymar: "Eu acredito que o Neymar, e também o Danilo, vão voltar a jogar neste Mundial. Ele [Neymar] estava lesionado [diante da Sérvia] e eu não dei conta, não reparei. O Neymar continuou a jogar até ao momento que cai e diz que está com dores no tornozelo. Estava há onze minutos a sofrer com um toque que não foi maldade do adversário, apenas um lance de futebol".

Quem vai render Danilo? "A equipa está definida, mas agora tenho o hábito de apenas a revelar na hora do jogo. Em termos estratégicos, conseguimos fazer mudanças comportamentais ou até de características dos jogadores. O [Éder] Militão já jogou a lateral e tem características para isso. O Dani [Alves] é um construtor, para além da qualidade técnica e liderança que tem. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar".

Rodrygo: "Há jogadores que estão a surgir, é uma geração impressionante. Têm uma grande serenidade, a qualquer momento pode surgir um lance do Antony, uma assistência do Vinícius, uma grande finalização do Richarlison, um cabeceamento do Pedro... O Gabriel Jesus ia marcando na segunda parte no último jogo. Todas estas situações vão acabar por aparecer, porque eles têm esta capacidade. O Rodrygo parece que joga com a bola colada ao pé".