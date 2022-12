Tite confirma que Neymar está disponível para jogar frente à Coreia do Sul

Após ter sofrido uma lesão no tornozelo na primeira jornada do Grupo G do Mundial'2022, o astro brasileiro está de volta às opções do selecionador brasileiro.

Tite, selecionador do Brasil, realizou este domingo uma conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Coreia do Sul, na segunda-feira (15h00), relativo aos oitavos de final do Mundial'2022.

A grande dúvida em torno da partida dizia respeito a Neymar, que sofreu uma lesão no tornozelo logo na primeira jornada da fase de grupos, diante da Sérvia (vitória canarinha por 2-0), mas o selecionador tratou de dissipar todas as dúvidas, confirmando a disponibilidade do astro brasileiro.

"Sim, ele vai jogar", afirmou, sem revelar se Neymar será titular, ainda que tenha garantido que o será caso treine sem limitações.