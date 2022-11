Tite com insónias devido à convocatória para o Mundial: "A adrenalina sobe..."

Selecionador do Brasil vai anunciar a lista final de convocados para o Catar na segunda-feira.

Tite, selecionador do Brasil, vai apresentar na segunda-feira a lista final de convocados para o Mundial no Catar e essa decisão está a dar a volta à cabeça do técnico, a ponto de acordar sobressaltado durante a noite, algo que até à sua mulher, Rose, tem assustado.

"Começo a chutá-la [à mulher] de madrugada, a adrenalina sobe e é ela que diz para me acalmar. Já acordei às quatro horas da manhã a olhar para o despertador. Para mim há o atleta mas, antes, há o homem, o filho, o pai e o ser humano que deve ser respeitado. Haverá escolhas, todas elas técnicas, mas com um respeito pessoal muito grande", afirmou Tite ao "Esporte Espetacular".

O técnico, que deixa a canarinha após este Mundial, confessou que ter continuado mais quatro anos foi por incentivo da filha, quando assumiu o Brasil: "Ela disse que, em todos os trabalhos onde tive sucesso, tive um começo, um meio e um fim."