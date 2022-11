Thiago Silva não gostou de piada do selecionador sérvio: "Desrespeitou-nos"

Dragan Stojkovic fez uma piada sobre a provável formação tática do "Escrete" antes do jogo com o Brasil e, após a partida, Thiago Silva respondeu

Thiago Silva foi titular na vitória do Brasil sobre a Sérvia (2-0), na primeira jornada do grupo G do Mundial'2022 e, após a partida, aproveitou para responder à piada feita por Dragan Stojkovic, selecionador sérvio, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

"Ontem, o treinador deles disse que jogamos com quatro avançados e perguntou se temos alguém atrás, a defender. Não lhe fica bem, desrespeitou-nos. Nós, os defesas brasileiros, temos uma história. Eu, Marquinhos, Danilo, Alex Sandro, Alisson...", reprovou o central, de 38 anos.

"Na minha opinião, este treinador precisa de obter mais informações sobre os adversários", rematou.

O Brasil volta a entrar em campo na segunda-feira, dia 28, (16h00) para defrontar a Suíça, que também soma três pontos após ter vencido os Camarões (1-0).