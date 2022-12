Theo Hernández marca numa meia-final pela segunda vez

O lateral esquerdo já tinha sido determinante na Liga das Nações que a França conquistou no ano passado.

Theo Hernández abriu o ativo no França - Marrocos, referente à meia-final do Campeonato do Mundo do Catar. Com este golo - o segundo ao serviço da turma gaulesa, na sua 12ª internacionalização A -, o lateral esquerdo do AC Milan marcou, pela segunda vez, numa meia-final de uma competição de seleções.

A 7 de outubro de 2021, o jogador de 25 anos, natural de Marselha, já tinha apontado o tento decisivo da França na meia-final da segunda edição da Liga das Nações, frente à Bélgica (vitória do conjunto "bleu" por 3-2).

A formação orientada por Didier Deschamps viria a conquistar essa prova, ao bater a Espanha, por 2-1, na final, sucedendo a Portugal, a primeira seleção a vencer a Liga das Nações.