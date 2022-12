Terra natal de Messi apoia com camisola gigante do capitão da Argentina

Uma camisola de 18x12 metros foi erguida em Rosario, junto ao "Monumento à bandeira"

Messi é natural de Rosario e a cidade argentina está a prestar apoio e homenagem ao capitão da seleção argentina com uma camisola gigante.

A Argentina defronta este domingo a França na final do Mundial do Catar e as homenagens a Messi sucedem-se.

Na semifinal contra a Croácia a bandeira já tinha percorrido os céus de Rosário, levada por um helicóptero.

La camiseta argentina más grande del mundo ya flamea en el Monumento a la Bandera



Así luce la 10 de Leo #Messi y vuela sobre la ciudad #Radio2 #Messi pic.twitter.com/0xFtDUYXr8 - Radio2 AM1230 (@radio2rosario) December 16, 2022

: An-18-meter-long jersey featuring Argentina soccer star Lionel Messi"s surname is displayed at the Monumento a la Bandera (The National Flag Memorial), in Rosario, Argentina, December 16, 2022.

(Reuters) pic.twitter.com/UpvXA04orT - Voice of America (@VOANews) December 16, 2022