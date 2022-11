Hajime Moriyasu, selecionador do Japão

Redação com Lusa

Declarações de Hajime Moriyasu, selecionador do Japão, após a derrota com a Costa Rica, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial.

Análise: "Não foi um jogo mau. No segundo tempo tivemos a posse de bola e tentamos controlar a partida. Se tivéssemos o controlo total teríamos vencido, mas isso não aconteceu."

Espanha: "A Espanha [próximo adversário do Japão na quinta-feira] é uma equipa muito forte, mas temos falado desde o início que precisaremos de três partidas para nos classificarmos para os oitavas de final, então vamos nos preparar normalmente. Ter vencido a Alemanha não significa que podemos vencer a Espanha. Ambas as seleções são campeãs mundiais. Temos muito respeito por elas, mas mesmo assim vencemos a Alemanha. Vai ser um jogo difícil, mas acho que temos chances de vencer. Vamos nos preparar bem e enfrentar esta partida com confiança."