Tensão na seleção francesa: bate-boca com Deschamps atirou Pavard para o banco

Selecionador envolveu-se num bate-boca com o lateral do Bayern, que fica fora das contas para os oitavos. Pavard foi titular no primeiro jogo da França com a Austrália e não saiu do banco nas partidas frente a Dinamarca e Tunísia.

Na seleção de França, o ambiente entre o selecionador Didier Deschamps e o defesa Pavard não é o melhor. Segundo a cadeia de televisão "RMC Sport" os dois tiveram uma troca tensa de palavras, após o jogo inaugural frente à Austrália, em que a atuação de Pavard terá ficado longe do desejável. Aliás, o selecionador gaulês confirmou dias depois que o defesa "não anda de bom humor".

Nesse sentido, Pavard tinha atuação prevista para o jogo com a Tunísia, mas acabou por ser preterido por Disasi, que é central de raiz e até tinha sido chamado à última hora a este Mundial para suprir uma baixa por lesão.

Segundo o órgão citado, a má disposição do lateral tem a ver com o facto de não se sentir confortável a jogar na direita da defesa, como acontece habitualmente na seleção.

A França joga domingo com a Polónia para os oitavos de final e Pavard está longe de fazer parte das contas para esse duelo. Quem ganhar joga depois com o vencedor do Inglaterra-Senegal.