"Tenho saudades do FC Porto, seguramente"

Danilo com a camisola do Brasil

Declarações do defesa brasileiro Danilo, que passou pelo FC Porto de 2'11 a 2015, quando se mudou para o Real Madrid. Joga agora na Juventus

Goleada e passagem aos quartos de final: "Estou muito satisfeito, é uma felicidade muito grande. Tive tempo para me recuperar e para estar em campo e ajudar. Jogar na lateral esquerda não é problema, já joguei muitas vezes [nessa posição] ao longo da minha carreira".

Como conseguiu recuperar tão rápido: "Foi precisa muita força de vontade e resiliência. Isso é uma marca da minha trajetória mas também tenho de dizer obrigado a todo o pessoal da área médica da seleção. Trabalharam incansavelmente para que eu e Neymar pudéssemos jogar hoje".

Teve medo de não recuperar a tempo: "Claro, são coisas que passam pela cabeça. No Mundial passado também fiquei de fora por lesão e, nos primeiros dias, tinha muita dor no pé. Mas eu não facilito. Disse que iria melhorar um por cento a cada hora do dia e assim foi. Segui o plano e confiei no meu corpo e no trabalho dos médicos. Graças a Deus, estou bom".

​​​​​​​Tem saudades do FC Porto: "Seguramente que tenho saudades do FC Porto".

