"Tenho a certeza que há jogadores da França muito felizes com a saída do Benzema"

Avançado francês deixou a concentração da seleção francesa devido a lesão e não participa no Mundial.

Karim Benzema, o vencedor da mais recente edição da Bola de Ouro, falha o Mundial por lesão, mas a notícia não foi recebida com tristeza por todos os elementos da seleção francesa. Essa é, pelo menos, a convicção de Diego Lugano, antigo defesa uruguaio.

"Tenho a certeza, porque fui companheiro de alguns, que há jogadores da França muito felizes com a saída do Benzema", afirmou à ESPN.

"Isso nunca aconteceria no Uruguai, no Brasil ou na Argentina. Depende muito da forma como a equipa foi montada e do cuidado que o selecionador tem com o perfil dos jogadores, não só técnico, como também de personalidade. Tem muito a ver com isso", completou.

Lugano atuou no futebol europeu ao serviço de Fenerbahçe (Turquia), PSG (França), Málaga (Espanha), West Bromwich (Inglaterra) e Hacken (Suécia).